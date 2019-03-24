В старом улье на Тернопольщине обнаружили архив УПА 1944-1945 годов

24 марта, 2019, 11:50

В селе Старая Ягельница Чорткивского района Тернопольской области один из местных жителей обнаружил тайник с уникальным архивом рукописных документов и печатной продукции Украинской повстанческой армии

Подробности рассказал директор Чертковского гуманитарно-педагогического колледжа им. Александра Барвинского, известный галицкий краевед Роман Пахолок., Сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

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"Житель села Старая Ягельница, бывший фельдшер-пенсионер Николай Рибчак рассказал интересную историю. У этого человека годами была пасека, еще с дедовских времен. И в старости, когда уже стало трудно заниматься пчеловодством, господин Николай решил старые, чуть ли не трухлявые ульи, которые свое уже отслужили, просто порубить на дрова и сжечь в печи. И когда он начал разбирать один из таких деревянных домиков, который десятилетиями служил пчелам прибежищем и местом накопления меда, он вдруг разглядел между досками сверток. А потом - еще один пакет, и еще ... Когда же пасечник развернул один из них, то увидел там кипы аккуратно сложенных листков. Посмотрел на них - и сразу понял, что это не просто старые листья и газеты, а нечто гораздо большее и более важное", - отметил историк.

По его словам, это разноплановые источники.

"Когда уже начал внимательно просматривать эти документы, то понял что это не просто архив УПА, архив повстанцев, а документы бандеровцев, они это слово пишут с большой буквы, материалы службы безопасности ОУН-УПА. Документы датированы 1944-1945 годами. Всего удалось фрагментарно или целостно восстановить 240 найденных листьев, более 50 повстанческих журналов, пропагандистских брошюр подразделений ОУН-УПА", - пояснил Пахолок.

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Была проведена сложная работа по их каталогизации. Сейчас готовится издание книги, в которой будут размещены эти находки.