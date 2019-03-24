В США во время съемок клипа случайно застрелился кантри-певец
24 марта, 2019, 10:30
Джастин Картер умер на съемках своего клипа в результате несчастного случая
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.
35-летний американский исполнитель кантри-музыки Джастин Картер случайно застрелился во время съемок своего клипа.
Заряженный пистолет Джастин носил для самообороны. Пуля из пистолета, который находился в его кармане, попала ему в угол глаза.
Певец скончался на месте.
Картер исполнял музыку в жанрах кантри и рок-н-ролл. Он планировал отправиться в концертный тур по США.
На прошлой неделе состоялась премьера его сингла Love Affair.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-