В результате обвала на шахте погиб горняк из Червонограда

24 марта, 2019, 14:35

На глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 41-летний шахтер с большим стажем и отец двоих детей

Ярослав Лунич, горнорабочий очистного забоя шахты "Надежда" в селе Силец Сокальского района Львовской области вышел на работу в ночную смену. Он спустился на глубину 500 метров, где его завалило породой. Мужчина погиб на месте, передает Еспресо.TV со ссылкой на 24 канал.

Причины обвала пока неизвестны. Национальная полиция расследует детали.

Депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook рассказал, что обвал произошел около 3 часов ночи. Спасатели сейчас пытаются извлечь тело погибшего горняка из-под завала.

Погибший проживал в Червонограде и имел двое детей - 23-летнего сына, который работает на той же шахте, и отец, и 20-летнюю дочь.

"Ярослав - опытный горняк, 10 лет добывал уголь. Диспетчер получил сообщение об обвале в 2:58. Никто не мог предположить, что такое случится, ведь у всех шахтеровесть все необходимые средства защиты. За восемь лет на шахте "Надежда" - это первый такой несчастный случай. Специальная комиссия изучит ситуацию и даст точную оценку причин трагедии ", - так объяснили ситуацию диспетчеры шахты "Надежда".