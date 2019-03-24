В оккупированном Донецке 14-летним детям будут выдавать "паспорта" "ДНР"
24 марта, 2019, 12:16
На неподконтрольной Украины территории Донецкой области группировка "ДНР" планирует выдавать свои "паспорта" лицам, не достигшим 14 лет
Об этом сообщают Новости Донбасса , передает Еспресо.TV.
"Министерству внутренних дел "ДНР" обеспечить выдачу паспорта гражданина "ДНР" в первоочередном порядке гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет", - говорится в тексте "указа" главаря группировки Дениса Пушилина.
"ДНР" также решила заменить "паспорта" тем, кому исполнилось 20 и 45 лет.
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