В оккупированном Донецке 14-летним детям будут выдавать "паспорта" "ДНР"

24 марта, 2019, 12:16

На неподконтрольной Украины территории Донецкой области группировка "ДНР" планирует выдавать свои "паспорта" лицам, не достигшим 14 лет

Об этом сообщают Новости Донбасса , передает Еспресо.TV.

"Министерству внутренних дел "ДНР" обеспечить выдачу паспорта гражданина "ДНР" в первоочередном порядке гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет", - говорится в тексте "указа" главаря группировки Дениса Пушилина.

"ДНР" также решила заменить "паспорта" тем, кому исполнилось 20 и 45 лет.