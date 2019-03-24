В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля

24 марта, 2019, 22:48

В Дарницком районе столицы на перекрестке улицы Сосюры и проспекта Гагарина Opel врезался в Daewoo

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Дарницком районе столицы на перекрестке улицы Сосюры и проспекта Гагарина произошло столкновение двух автомобилей.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель Opel Corsa, выехав с Сосюры, пытался повернуть на проспект Гагарина в направлении Дарницкой площади. В какой-то момент машина приостановилась, чтобы пропустить машину, двигавшуюся по встречной. Далее, убедившись, что дорога свободна, водитель начал движение, однако со встречной правой полосы относительно Opel на большой скорости выехал автомобиль Daewoo Nexia. Произошел удар - Opel врезался в "корейца". Последний развернуло почти на 180 градусов.

Водитель Daewoo Nexia попросил, чтобы вызвали скорую, однако после осмотра медиками от госпитализации отказался.