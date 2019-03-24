В Казахстане вспыхнет свой Майдан, после чего будет установлена парламентская республика, - премьер в 1994-1997 годах

24 марта, 2019, 13:58

Казахстанское общество находится на грани народного восстания, которое важно будет "отмобилизовать" в правильном направлении

Об этом заявил политический деятель, премьер-министр Казахстана в 1994-1997 годах Акежан Кажегельдин в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Он (78-летний неизменный правитель этой страны Нурсултан Назрабаев, - ред.) куда-то спешит. Это связано с проблемой его состояния здоровья. Он просто хочет уехать надолго лечиться, но он не оставляет власть. Он никому не доверяет. Даже наиболее лояльному человеку он доверяет условно и наполовину", - отметил оппозиционер.

Кажегельдин объяснил, каким именно способом Назарбаев и в дальнейшем будет иметь всю полноту власти в Казахстане.

"Во-первых, у него есть Совбез, у него есь аппарат Совбеза, ему подчиняются все силовые ведомства. Плюс ко всему он взял и верхнюю палату парламента из-за назначенной самим своей дочери. Ее назначили председателем сената.

В случае, если что-нибудь произойдет с нынешним и.о. президента, то она - быстро, автоматически, по Конституции - может на следующее утро занять роль нового главы государства. То есть это асболютная узурпация власти. Совершенно не связанная с демократией. Я хочу вам сказать, что поздние большевики, поздняя Коммунистическая партия в этом была более изобретательной", - рассказал политик.

По словам Кажегельдина, кроме недовольства фактическим установлением "монархического правления" династии Назарбаевым вскоре дадут о себе знать острые экономические проблемы Казахстана, тогда как на оффшорных счетах президентского клана сосредоточены такие капиталы, против которых состояние, например, украинских олигархов, как он отметил, можно сравнить с "малым бизнесом".

Эти факторы и приведут к неизбежным народным волнениям, заверил экс-премьер, что уже было хорошо видно в Западном Казахстане, где против власти поднимались нефтяники и крестьяне, возмущенные планами по продаже сельскохозяйственных угодий иностранцам.

"У нас в стране ситуация очень взрывоопасная. Вопрос только в том, когда и как люди выйдут .... И очень важный вопрос: кто отмобилизут результаты Майдана. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы если такое произойдет, быть готовыми прийти на площадь к людям и предложить свою формулу власти. Я, например, после того, что насмотрелся на все это, я - убежденный сторонник парламентской демократии. Мы не имеем никаких оснований быть президентской республикой. А последние 25 лет президентскую республику скомпрометировали. Президентская власть - это путь к широкой, глубокой, большой коррупции", - подытожил Кажегельдин.