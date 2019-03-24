В Финляндии на министра иностранных дел набросился "солдат Одина"

24 марта, 2019, 17:39

В Финляндии член антимигрантской группировки "Солдаты Одина" напал на министра иностранных дел Тимо Сойни

Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел на рынке города Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед парламентскими выборами. По словам Сойни, один из присутствующих попытался ударить его, но был вовремя остановлен охраной мероприятия.

Как стало известно, на нападающем была одежда с символикой движения "солдаты Одина", члены которого выступают за усиление миграционной политики.

Нападавший задержан за сопротивление правоохранителям. Как отметили в полиции, попытка нападения на министра также расследуется. Сам Сойни после случившегося продолжил встречу с избирателями.