В ЕС опровергли информацию об антикоррупционном расследовании по Порошенко

24 марта, 2019, 18:47

Европейское управление по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству опровергло информацию об антикоррупционном расследовании в отношении президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает "Радио Свобода".

23 марта о таком расследовании заявила кандидат в президенты Украины от "Батькивщины" Юлия Тимошенко, не приведя, однако, каких-либо доказательств.

Зато в предвыборном штабе Петра Порошенко назвали заявление Юлии Тимошенко "содержащим признаки мошенничества". Об этом говорится в заявлении с требованием публичных извинений от Тимошенко на сайте штаба от 24 марта.

"Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - говорится в заявлении.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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