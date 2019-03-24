В 9-этажке на столичном проспекте Науки от взрыва гранаты погиб человек

24 марта, 2019, 07:20

Поздно вечером в субботу, 23 марта 2019 года, в Голосеевском районе города Киева по адресу проспект Науки, 11 в одной из квартир 4-го этажа 9-этажного дома произошел взрыв

Как рассказали соседи, они услышали взрыв на этаже и когда вышли в подъезд, то увидели, как из одной из квартир выбежала женщина и скрылась в неизвестном направлении. Когда зашли в помещение, то встретили ужасную картину: коридор был изуродован от взрыва, а на полу лежало тело мужчины 40-45 лет в луже крови лицом вниз, передают ВартовиЕспресо .

На место происшествия кроме полиции и взрыво-технической лаборатории приехала и скорая помощь.

Однако помощь последней не понадобилась - мужчина умер на месте.

Как утверждают соседи, взрыв вызвала граната. Однако что же стало причиной взрыва, будет выяснять следствие.