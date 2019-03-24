Умер актер театра козацкого боя Виктор Лейнерт, известный как козак Наливайко

24 марта, 2019, 21:40

В Запорожье на острове Хортица в возрасте 50 лет скоропостижно скончался известный актер театра козацкого боя "Сечевые козаки" Виктор Лейнерт

Об этом сообщается на официальной странице театра в Instagram, передает Еспресо.TV .

Артист был искусным наездником. Ему стало плохо, когда он ехал верхом по дороге на острове Хортица и актер упал с лошади.

"Наливайко, ты ушел как настоящий козак на коне. Пусть земля тебе будет пухом. Ты всегда с нами", - говорится в сообщении.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось.

Козак Наливайко вместе с другими козаками выступал на Хортице, демонстрируя мастерство козацкого боя, участвовал в съемках фильмов.