Умер актер театра козацкого боя Виктор Лейнерт, известный как козак Наливайко
24 марта, 2019, 21:40
В Запорожье на острове Хортица в возрасте 50 лет скоропостижно скончался известный актер театра козацкого боя "Сечевые козаки" Виктор Лейнерт
Об этом сообщается на официальной странице театра в Instagram, передает Еспресо.TV .
Артист был искусным наездником. Ему стало плохо, когда он ехал верхом по дороге на острове Хортица и актер упал с лошади.
"Наливайко, ты ушел как настоящий козак на коне. Пусть земля тебе будет пухом. Ты всегда с нами", - говорится в сообщении.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось.
Козак Наливайко вместе с другими козаками выступал на Хортице, демонстрируя мастерство козацкого боя, участвовал в съемках фильмов.
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