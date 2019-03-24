Украинский фильм покажут на престижном кинофестивале в Японии
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение проекта "Смотри украинское" в Facebook.
Фильм "Муж", снятый в рамках проекта "Смотри украинское", отобран в программу фестиваля Short Shorts Film Festival & Asia 2019, которая состоится с 29 мая по 16 июня в Токио.
"Основная идея фильма "Муж" - показать войну без войны, потому что мы редко видим ее обратную сторону. Мы не знаем того, что происходит в семье после того, как война разрушает привычную жизнь, - рассказала режиссер-постановщик Оксана Артеменко. - Это очень важно, что фильм отобран на Short Shorts Film Festival & Asia. во-первых, потому, что в Японии узнают, что в Украине идет война. во-вторых, потому, что этот отбор - еще одна важная ступенька для фильма".
Украинский фильм будет представлен в рамках специальной программы "War and Power to Live" фестиваля, которую поддерживает Красный Крест.
Short Shorts Film Festival & Asia является одним из крупнейших фестивалей короткометражного кино в Японии, обладатель гран-при этого фестиваля автоматически попадает в лонг-лист претендентов на премию "Оскар".
Фото: Facebook
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