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Украинский фильм покажут на престижном кинофестивале в Японии

Фильм "Муж" Оксаны Артеменко отобрали в программу одного из самых престижных фестивалей короткого метра в Азии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение проекта "Смотри украинское" в Facebook.

Фильм "Муж", снятый в рамках проекта "Смотри украинское", отобран в программу фестиваля Short Shorts Film Festival & Asia 2019, которая состоится с 29 мая по 16 июня в Токио.

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"Основная идея фильма "Муж" - показать войну без войны, потому что мы редко видим ее обратную сторону. Мы не знаем того, что происходит в семье после того, как война разрушает привычную жизнь, - рассказала режиссер-постановщик Оксана Артеменко. - Это очень важно, что фильм отобран на Short Shorts Film Festival & Asia. во-первых, потому, что в Японии узнают, что в Украине идет война. во-вторых, потому, что этот отбор - еще одна важная ступенька для фильма".

Украинский фильм будет представлен в рамках специальной программы "War and Power to Live" фестиваля, которую поддерживает Красный Крест.

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Short Shorts Film Festival & Asia является одним из крупнейших фестивалей короткометражного кино в Японии, обладатель гран-при этого фестиваля автоматически попадает в лонг-лист претендентов на премию "Оскар".

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Фото: Facebook

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