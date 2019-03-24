Украина покупает в Европе газ дешевле, чем предлагали Бойко и Медведчуку в Кремле, - "Нафтогаз"

24 марта, 2019, 10:24

В НАК "Нафтогаз" прокомментировали встречу в Москве кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

По результатам так называемых "экономических переговоров" Медведчук озвучил предложенную россиянами цену на газ, выше, чем нынешняя, по которой Украина покупает "голубое топливо" сейчас на открытых торгах ЕС, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" .

"Напомним нашим российским коллегам, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они уже должны продавать нам газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. Поэтому предлагать скидку 25% это как-то несерьезно. Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 $/тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 $/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 $/тыс. куб. м ", - отметили в НАК" Нафтогаз ".

Кроме того, "Газпром" должен "Нафтогазу" $2,8 млрд компенсации.

"Мы заморозили активы "Газпрома" в Нидерландах и других юрисдикциях на сумму больше этой. Получение денег по Нью-Йоркской конвенции - это вопрос времени", - отметили в "Нафтогазе".

В компании также поинтересовались, "не забыл ли Бойко в Кремле обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла", и напомнили, что суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате украинских активов и приступил к определению объема компенсации.

"По расчетам наших экспертов, он может составить около 5 млрд долл. плюс накопленные проценты. Это уже около четырех бюджетов на ремонт дорог или два бюджета на образование и зарплату учителей", - подытожили в пресс-службе "Нафтогаза".