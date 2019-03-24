Самая результативная операция ГПУ и СБУ против торговли наркотиками через Telegram: задержаны 20 главарей с $10 млн наличности

24 марта, 2019, 09:41

Оперативники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность всеукраинской сети наркоторговцев, которая насчитывала около тысячи преступников, реализовывала "товар" через Telegram и сохраняла незаконные прибыли в криптовалюте

Об этом у себя в Facebook утром в воскресенье, 24 марта 2019 года, сообщил генреральний прокурор Юрий Луценко.

"Задокументировано и задержано разветвленную организацию общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram. В ходе обысков изъято оружие, наркотики, около 10 млн долл наличными", - отметил он.

Как отметил Луценко, организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов.

"Членов своей организации наказывали отсечением пальцев", - добавил генпрокурор.

20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд - в 349 млн грн залога, 4 - арест без права залога.

"Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится", - подытожил Луценко.