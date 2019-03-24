С круизного лайнера Viking Sky в Норвежском море эвакуированы 300 человек, 17 из них госпитализированы

24 марта, 2019, 13:15

У западного побережья Норвегии продолжается спасательная операция на лайнере Viking Sky - у судна отказали двигатели, когда на борту находились 1373 человека

Спасатели эвакуировали уже более 300 человек, передает ВВС.

Сейчас три из четырех двигателей удалось запустить, лайнер движется в ближайший порт с помощью буксиров.

Большинство пассажиров являются гражданами Великобритании или США.

Как отмечается, на помощь лайнеру пришли пять вертолетов и несколько спасательных кораблей. Вместе с тем у одного из кораблей тоже остановился двигатель.

Эвакуированных доставляют в ближайший прибрежный спортзал или гостиницу.

17 человек госпитализированы.