С круизного лайнера Viking Sky в Норвежском море эвакуированы 300 человек, 17 из них госпитализированы
24 марта, 2019, 13:15
У западного побережья Норвегии продолжается спасательная операция на лайнере Viking Sky - у судна отказали двигатели, когда на борту находились 1373 человека
Спасатели эвакуировали уже более 300 человек, передает ВВС.
Сейчас три из четырех двигателей удалось запустить, лайнер движется в ближайший порт с помощью буксиров.
Большинство пассажиров являются гражданами Великобритании или США.
Как отмечается, на помощь лайнеру пришли пять вертолетов и несколько спасательных кораблей. Вместе с тем у одного из кораблей тоже остановился двигатель.
Эвакуированных доставляют в ближайший прибрежный спортзал или гостиницу.
17 человек госпитализированы.
- Sky Viking - это корабль компании Viking Ocean Cruises. Свой первый рейс он осуществил в 2017 году.
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