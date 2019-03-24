Prodigy назвали дату захоронения Кита Флинта и пригласили фанатов на церемонию прощания
Об этом группа Prodigy сообщила на своей странице в Instagram, передает Еспресо.TV.
Фанаты популярной группы Prodigy смогут пройти маршрутом церемонии, которая начнется в 15:00 в пятницу, 29 марта в Брейнтри, Эссекс.
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Церковная служба, как указано в сообщении, будет проходить только для семьи и близких. Однако на улице будет спикер, который расскажет о церемонии тем, кто захочет ее услышать.
Музыканты Prodigy также добавили схему маршрута, по которой пойдет захоронение процессия.
Вокалист группы Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта. Отмечается, что он совершил самоубийство.
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