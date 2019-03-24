Посол США призвала украинцев прийти на выборы

24 марта, 2019, 15:22

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев прийти 31 марта на президентские выборы

Видеообращение Йованович посольство США в Украине выложила в facebook.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах президента Украины, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, чего ожидаем от их действий", - сказала Йованович.

По ее словам, дипломаты, обязуются служить любому, кого выберет украинский народ.

"Например, сначала на должность посла в Кыргызской Республике меня назначил президент Буш, затем он же назначил меня послом в Армении. А через несколько лет, президент Обама назначил меня на должность посла в Украине. И после выборов 2016 года в США я продолжила работать на этой должности, но теперь я развиваю и осуществляю политику президента Трампа и его администрации", - добавила Йованович.

По ее словам, это и является одним из признаков настоящей демократии.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе, и мы призываем украинскую власть, гражданское общество, и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - резюмировала посол США в Украине.