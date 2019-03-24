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Посетители "Диснейленда" в Париже подняли панику, приняв звуки сломанного эскалатора за стрельбу


фото: thelocal.fr
В Париже неисправный эскалатор вызвал панику среди посетителей развлекательном парке аттракционов "Диснейленд"

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Посетители по ошибке приняли громкие звуки сломанного эскалатора за стрельбу и взрывы. Люди начали разбегаться, некоторые кричали, что слышали звуки стрельбы. На видео, снятых очевидцами, видно, как люди пытаются спрятаться и звонят родным.

Представитель полиции позже подтвердил, что тревога была ложной, никакой угрозы для посетителей не было.

"Ошибочная тревога, силы безопасности подтверждают, что угрозы нет. Пожалуйста, распространяйте информацию, которая поступает из надежного источника", - говорится в сообщении МВД Франции в twitter.

 

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