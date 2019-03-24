Под Киевом Honda сбила водителя и влетела в ВАЗ, остановившийся из-за оторванного колеса
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, автомобили двигались в направлении столицы. Как рассказал водитель автомобиля ВАЗ-2104, он ехал с женой и матерью из села в Киев. Только он проехал остановку общественного транспорта "Пролиски", как у "Жигулей" отлетела полуось вместе с колесом. Водитель остановился во второй полосе и пошел за колесом с полуосью, и именно в этот момент его снес автомобиль Honda Accord, который после этого врезался в аварийную машину ВАЗ.
В результате ДТП ушибы и царапины получил водитель "четверки", стоявший на дороге, а также травмы различной степени тяжести получили жена водителя и его мать, которые в момент столкновения находились в "классике". Также травмы головы получил водитель Honda, который не воспользовался поясом безопасности и головой врезался в лобовое стекло.
Медики скорой доставили в больницу двух женщин из ВАЗа, а водителям двух авто оказали помощь на месте. Сам же водитель Honda рассказал Вартовим Еспресо, что он двигался во второй полосе на круиз-контроле с разрешенной скоростью около 90 км/ч. Как вдруг авто перед ним резко пошло в сторону и он увидел автомобиль ВАЗ без знака аварийной остановки. О невысокой скорости его авто свидетельствует и то, что подушки безопасности не сработали, а как известно они срабатывают при мгновенном перепаде скорости как минимум на 30 км/ч.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников ДТП.
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