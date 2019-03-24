//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Певица Дайана Росс считает Джексона чрезвычайным и призвала "остановиться во имя любви"

74-летняя американская певица выступила в защиту Майкла Джексона, которого обвиняют в педофилии

Об этом Дайана Росс написала в своем Twitter, сообщает Еспресо.TV .

Как отметила американская певица, в посте она выложила то, что у нее "на сердце".

"Я верю и уверена, что Майкл Джексон был и остается впечатляющей, необычайной силой для меня и многих других. Остановитесь во имя любви", - написала Дайана Росс.

 

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать