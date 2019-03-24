Певица Дайана Росс считает Джексона чрезвычайным и призвала "остановиться во имя любви"
24 марта, 2019, 20:39
74-летняя американская певица выступила в защиту Майкла Джексона, которого обвиняют в педофилии
Об этом Дайана Росс написала в своем Twitter, сообщает Еспресо.TV .
Как отметила американская певица, в посте она выложила то, что у нее "на сердце".
"Я верю и уверена, что Майкл Джексон был и остается впечатляющей, необычайной силой для меня и многих других. Остановитесь во имя любви", - написала Дайана Росс.
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- Позже она оправдалась за свои слова
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