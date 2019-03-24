Оскароносная актриса занялась продажей БДСМ-белья

24 марта, 2019, 12:31

Звезда "Влюбленного Шекспира" и "Мстителей" Гвинет Пэлтроу выпустила дерзкое кожаное белье за $786 и кнут за $300

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Mail.

Актриса Гвинет Пэлтроу запустила продажу коллекции на сайте Goop, которая, как отмечается в описании, "воплотит фантазии о неволе".

Среди предлагаемых товаров - кожаный бюстгальтер за $786 и комплект трусиков, что удовлетворит любителей БДСМ. На Goop также предлагают приобрести кнут за $300.

Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы, связанные с продажей товаров на ее сайте. Ранее она продавала витамины для беременных и кормящих женщин, превышающих рекомендуемые дозировки. Как отметили гинекологи и эндокринологи, витамины The Mother Load содержат большое количество витамина A, что может навредить и матери, и ребенку.