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Оскароносная актриса занялась продажей БДСМ-белья

Звезда "Влюбленного Шекспира" и "Мстителей" Гвинет Пэлтроу выпустила дерзкое кожаное белье за $786 и кнут за $300

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Mail.

Актриса Гвинет Пэлтроу запустила продажу коллекции на сайте Goop, которая, как отмечается в описании, "воплотит фантазии о неволе".

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Среди предлагаемых товаров - кожаный бюстгальтер за $786 и комплект трусиков, что удовлетворит любителей БДСМ. На Goop также предлагают приобрести кнут за $300.

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Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы, связанные с продажей товаров на ее сайте. Ранее она продавала витамины для беременных и кормящих женщин, превышающих рекомендуемые дозировки. Как отметили гинекологи и эндокринологи, витамины The Mother Load содержат большое количество витамина A, что может навредить и матери, и ребенку.

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