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Оппозиция празднует в Минске день провозглашения Белорусской Народной Республики

В Беларуси происходит трехдневное (23-25 марта) народное празднование сто первой годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики

Демократические силы празднуют эту годовщину как День Воли, а главные мероприятия проходят, в частности, в Гродно, передает украинская служба Польского радио.

Вчера было отправлено богослужение за Беларусь в церкви святых Бориса и Глеба. После этого в парке неподалеку несколько тысяч человек собрались на вече. После выступлений оппозиционных политиков начался концерт с участием известных белорусских групп. На сегодня подобная встреча запланирована в столице Беларуси - Минске.

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"Белорусская Народная Республика, провозглашенная 25 марта 1918 г., просуществовала всего несколько месяцев. Однако, по мнению многих историков, благодаря этому коммунисты были вынуждены создать советскую Беларусь, а в результате сформировалось нынешнее белорусское государство", - отмечается в материале.

На данный момент о препятствовании этому неофициальному празднованию со стороны режима Лукашенко не сообщается.

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