Омелян назвал слабое место в транспортной инфраструктуре

24 марта, 2019, 10:52

В Украине необходимо налаживать качественное железнодорожное пригородное сообщение

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Я сейчас много путешествую по Украине, чтобы лично проверить, что происходит с инфраструктурой, а не просто читать отчеты у себя в кабинете. И я вижу, что нам необходимо налаживать качественное железнодорожное сообщение, в первую очередь пригородное, это то, на что больше всего жалуются люди. Но мы также говорим откровенно, что это должно быть сотрудничество Укрзализныци, местных органов власти, и, безусловно, со стороны государства должна быть солидная поддержка, если мы хотим иметь качественные услуги пригородной железнодорожной связи, и безусловно, достаточное количество поездов, которое ходило бы во всех направлениях", - сказал Омелян.

Он уточнил, что "у нас нет другого варианта, чем менять железную дорогу, но мы должны четко понимать, что все упирается в деньги".

"... Те времена, когда за счет Укрзализныци строились аэропорты, дороги, запускались новые маршруты другими видами транспорта, они уже прошли. И надо говорить откровенно, что должна быть помощь со стороны государственного бюджета или местных органов власти", - подчеркнул министр.