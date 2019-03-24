Новый сезон мистического сериала "Сверхъестественное" станет последним

24 марта, 2019, 09:20

Наиболее длительный проект телесети CW завершится 15-м сезоном

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Следующий сезон "Сверхъестественного" будут транслировать в телесезоне 2019-2020 на канале CW.

Сейчас сериал является самым длинным в истории телесети. В этом году покажут его 15-й сезон. Последний сезон будет состоять из 20 эпизодов.

"Прежде всего мы хотели бы поблагодарить всех людей, которые принимали участие в создании шоу как в кадре, так и за кадром. Для нас это был опыт всей жизни. Поддержка, которую мы получили от Warner Bros и CW, была чрезвычайной. Мы хотели бы поблагодарить Дженсена, Джареда и Мишу за то, что они сделали это особенным. Сейчас для нас очень важно дать этим персонажам, которым мы любим, то, чего они заслуживают", - отметили исполнительные продюсеры Роберт Сингер и Эндрю Дабба в совместном заявлении .

По словам звезд сериала Джареда Падалеки, Дженсен Эклса и Миши Коллинз, они действительно завершают свою работу в этом проекте.