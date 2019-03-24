//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Новый сезон мистического сериала "Сверхъестественное" станет последним

Наиболее длительный проект телесети CW завершится 15-м сезоном

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Следующий сезон "Сверхъестественного" будут транслировать в телесезоне 2019-2020 на канале CW.

Сейчас сериал является самым длинным в истории телесети. В этом году покажут его 15-й сезон. Последний сезон будет состоять из 20 эпизодов.

"Прежде всего мы хотели бы поблагодарить всех людей, которые принимали участие в создании шоу как в кадре, так и за кадром. Для нас это был опыт всей жизни. Поддержка, которую мы получили от Warner Bros и CW, была чрезвычайной. Мы хотели бы поблагодарить Дженсена, Джареда и Мишу за то, что они сделали это особенным. Сейчас для нас очень важно дать этим персонажам, которым мы любим, то, чего они заслуживают", - отметили исполнительные продюсеры Роберт Сингер и Эндрю Дабба в совместном заявлении .

По словам звезд сериала Джареда Падалеки, Дженсен Эклса и Миши Коллинз, они действительно завершают свою работу в этом проекте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать