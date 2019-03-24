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Наемный убийца, который никак не уйдет на пенсию. Новый трейлер триллера с Киану Ривзом

Компания Lionsgate показала новый трейлер третьей части фильма "Джон Вик: Часть 3 - Парабеллум" (John Wick: Chapter 3 - Parabellum)

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Главный герой фильма, премьера которого запланирована на май 2019 года, - элитный наемный убийца, который желает уйти в отставку, но сам становится мишенью для киллеров.

Ключевые роли исполнили Киану Ривз, Холли Берри, Иэн МакШейн, Руби Роуз, Гироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо.

Режиссером фильма стал Чад Стахельски, снявший первые две части франшизы.

Первый фильм вышел в 2014 году, второй - в 2017 году.

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