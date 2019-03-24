На Житомирщине появятся семь солнечных электростанций

24 марта, 2019, 14:41

В Житомирской области подписали меморандум с европейскими инвесторами на реализацию семи проектов строительства солнечных электростанций. Общая мощность проектов составляет около 245 МВт

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Altostrata Energy Limited (Ирландия) намерена строить СЭС на 65 МВт в поселке Лугини Лугинского района, и уже заключила договор аренды и ведет работы по проектированию.

Upgrade Energy (Бельгия) намерена строить СЭС на 25-30 МВт в Коростенском районе. В феврале уже началось строительство первой очереди объекта мощностью 5,9 МВт.

Global Ecopower SA (GEP, Франция) утвердила техдокументаию по оценке земельных участков для строительства СЭС на 20 МВт на территории Хорошевской ОТГ.

Modus Energy International BV LLC (Литва) планирует строить СЭС на 35 МВт на территории Любарской ОТГ.

ООО "Эней Интернешнл" (Украина) готовит землеустроительную документацию для строительства СЭС мощностью 55 МВт в Брусиловском районе.

Группа компаний GESS (США) намерена строить СЭС на 10 МВт в поселке Чоповичи Малинского района.

Дочернее предприятие "Нефтегаз-Энергосервис" разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства станции на 30 МВт на территории Дубищенского сельсовета Чудновского района.