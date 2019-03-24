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На выборах в Таиланде побеждают военные


фото: ukrinform.ua
На парламентских выборах в Таиланде лидирует партия "Народная государственная сила" во главе с генералом Прают Чан Очем

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Al-Jazeera .

Предварительные результаты от избирательной комиссии Таиланда показывают, что партия, которую возглавляют военные, лидирует на первых выборах в стране после военного переворота в 2014 году.

По подсчетам около 90 процентов избирательных бюллетеней партия "Народная государственная сила" ("Паланга Прачарат") имеет 7 млн голосов. За партию "Для тайцев" ("Пхеу Тай"), связанной с бывшим премьер-министром и магнатом-изгнанником Таксином Шинаватом, проголосовали 6,6 млн избирателей.

Голосование проходит по новой конституции страны, которая предоставляет военным сильное влияние на гражданскую политику и усложняет для любой партии получение большинства в нижней палате из 500 мест. Верхнюю палату парламента назначают военные.

Явка на выборах предварительно составила 65,96%, что ниже ожиданий.

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