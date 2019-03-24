На киевском проспекте Науки подорвался гражданин РФ, разыскиваемый за убийство, - Нацполиция

24 марта, 2019, 13:33

Полицейские установили личность погибшего вечером в субботу, 23 марта 2019 года, в столичном Голосеевском районе

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Еспресо.TV.

"Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

После осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.