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Круизный лайнер Viking Sky добрался до порта в Норвегии


фото: REUTERS
Круизный лайнер Viking Sky, потерпевший крушение у берегов Норвегии, успешно добрался до порта города Мольде

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Эвакуация пассажиров судна по воздуху прекращена. В общем спасатели эвакуировали с борта лайнера 479 человек. Вследствие чрезвычайного происшествия на корабле пострадали 20 человек, всем им оказана медицинская помощь.

23 марта лайнер потерял тягу двигателей и послал сигнал спасения. ЧП произошло в опасных водах, возникла угроза столкновения судна со скалами. На лайнере находились около 1300 человек. Спасатели начали эвакуацию людей повоздуху, а позже лайнер начали буксировать к берегу.

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