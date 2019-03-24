Круизный лайнер Viking Sky добрался до порта в Норвегии
24 марта, 2019, 16:16
Круизный лайнер Viking Sky, потерпевший крушение у берегов Норвегии, успешно добрался до порта города Мольде
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.
Эвакуация пассажиров судна по воздуху прекращена. В общем спасатели эвакуировали с борта лайнера 479 человек. Вследствие чрезвычайного происшествия на корабле пострадали 20 человек, всем им оказана медицинская помощь.
23 марта лайнер потерял тягу двигателей и послал сигнал спасения. ЧП произошло в опасных водах, возникла угроза столкновения судна со скалами. На лайнере находились около 1300 человек. Спасатели начали эвакуацию людей повоздуху, а позже лайнер начали буксировать к берегу.
- Напомним, 23 марта у побережья Норвегии потерпело крушение круизное судно Viking Sky с более 1300 пассажирами на борту.
- 24 марта у западного побережья Норвегии продолжалась спасательная операция на лайнере Viking Sky, с которого вертолетами эвакуировали 300 пассажиров .
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