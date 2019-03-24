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Евро-2020: Нидерланды принимают Германию, расписание других матчей и трансляций субботы


фото: uefa.com
В воскресенье, 24 марта, состоятся матчи 2-го тура отборочного турнира Евро-2020

Евро-2020

Отборочный турнир. 2-й тур

24 марта

16:00 - группа E, Уэльс - Словакия, "Футбол 1"

16:00 - группа I, Казахстан - Россия, "Футбол 2"

19:00 - группа I, Сан-Марино - Шотландия

19:00 - группа E, Венгрия - Хорватия, "Футбол 1"

19:00 - группа G, Израиль - Австрия, "Футбол 2"

21:45 - группа G, Словения - Северная Македония

21:45 - группа G, Польша - Латвия

21:45 - группа C, Северная Ирландия - Беларусь

21:45 - группа C, Нидерланды - Германия, "Футбол 1"

21:45 - группа I, Кипр - Бельгия, "Футбол 2"

  • Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
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