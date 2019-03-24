Евро-2020: Нидерланды принимают Германию, расписание других матчей и трансляций субботы
24 марта, 2019, 09:00
В воскресенье, 24 марта, состоятся матчи 2-го тура отборочного турнира Евро-2020
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
24 марта
16:00 - группа E, Уэльс - Словакия, "Футбол 1"
16:00 - группа I, Казахстан - Россия, "Футбол 2"
19:00 - группа I, Сан-Марино - Шотландия
19:00 - группа E, Венгрия - Хорватия, "Футбол 1"
19:00 - группа G, Израиль - Австрия, "Футбол 2"
21:45 - группа G, Словения - Северная Македония
21:45 - группа G, Польша - Латвия
21:45 - группа C, Северная Ирландия - Беларусь
21:45 - группа C, Нидерланды - Германия, "Футбол 1"
21:45 - группа I, Кипр - Бельгия, "Футбол 2"
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
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