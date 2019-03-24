Этот день в истории: Костюшко объявил в Кракове о начале антироссийского восстания

24 марта, 2019, 12:46

24 марта 1794 г. на центральной площади Кракова Тадеуш Костюшко произнес "Акт о восстании"

Этим он взял на себя полномочия Верховного Главнокомандующего Национальных Вооруженных Сил и пообещал "защищать целостность и суверенитет Польши, вернуть независимость нации и укреплять общие свободы", пишет пропроект JNSM.

Его шаг стал началом антироссийского восстания за восстановление суверенитета Речи Посполитой и возвращение утраченных ею территорий, которое закончилось через восемь месяцев поражением и привело к полной потере Польшей и Литвой независимости.