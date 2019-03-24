//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Этот день в истории: Костюшко объявил в Кракове о начале антироссийского восстания


фото: niezalezna.pl
24 марта 1794 г. на центральной площади Кракова Тадеуш Костюшко произнес "Акт о восстании"

Этим он взял на себя полномочия Верховного Главнокомандующего Национальных Вооруженных Сил и пообещал "защищать целостность и суверенитет Польши, вернуть независимость нации и укреплять общие свободы", пишет пропроект JNSM.

Его шаг стал началом антироссийского восстания за восстановление суверенитета Речи Посполитой и возвращение утраченных ею территорий, которое закончилось через восемь месяцев поражением и привело к полной потере Польшей и Литвой независимости.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать