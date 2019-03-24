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Еще одна страна переносит свое посольство в Израиле в Иерусалим


фото: ukrinform.ua
Румыния переносит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Об этом сообщает Укринформ.

Румыния проводит все необходимые процедуры для переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Румынии по итогам визита премьер-министра Виорики Денчиле в США.

"С удовольствием хочу сообщить, что по результатам детального анализа и оценки со стороны всех вовлеченных в этот процесс политических игроков, Румыния переведет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - заявила Денчиле во время выступления на конференции американо-израильского комитета публичной политики.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханниса призвал правящую в стране коалицию во главе с Социал-демократической партией воздержаться от принятия такого решения до подписания соглашения о мире на Ближнем Востоке и назвал решение румынского правительства несвоевременным.

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