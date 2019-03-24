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Епифаний передаст копию Томоса в Антарктиду


фото: uac.gov.ua
25 марта в Михайловском соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний вручит участникам антарктической экспедиции копию Томоса

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .

Копия Томоса будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира.

"Учитывая то, что те участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни на Антарктической станции в лоно Православной церкви Украины. Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции "Академик Вернадский" будут присутствовать сразу участники двадцать третий и двадцать четвёртой УАЭ ", - говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

 

 

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