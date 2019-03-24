Епифаний передаст копию Томоса в Антарктиду
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
Копия Томоса будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира.
"Учитывая то, что те участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни на Антарктической станции в лоно Православной церкви Украины. Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции "Академик Вернадский" будут присутствовать сразу участники двадцать третий и двадцать четвёртой УАЭ ", - говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.
- В январе было объявлено о старте 24-украинской антарктической экспедиции на станцию "Академик Вернадский".
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