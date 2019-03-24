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Джамала и MONATIK - лучшие, а у MARUV - больше всего наград: Украинская премия YUNA объявила победителей


фото: yuna.ua
Ежегодная украинская национальная музыкальная премия назвала победителей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт национальной премии.

Церемония награждения состоялась 22 марта в киевском Дворце "Украина".

Лучшим исполнителем стал MONATIK, а лучшей исполнительницей - Джамала. У группы The Hardkiss сразу три награды: их признали лучшей рок-группой, а концерт "Залізна ластівка" стал лучшим шоу года. Еще одну награду The Hardkiss получили за альбом "Залізна ластівка".

С наибольшим количеством наград - скандальная певица MARUV, которая победила в Национальном отборе Евровидения этого года. Три из них получила песня Drunk groove, а сама Анна Корсун стала "открытием года". Уже через несколько недель певица даст свои первые сольные концерты в России.

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Полный список победителей премии:

Лучший исполнитель - MONATIK
Лучшая исполнительница - Джамала
Лучшая поп-группа - KAZKA
Лучшая рок-группа - The Hardkiss
Лучшая песня - KAZKA - "Плакала"
Лучшая песня на другом языке - MARUV - Drunk Groove
Лучший дуэт - MARUV & Boosin
Лучший альбом - The Hardkiss - "Залізна ластівка"
Лучший видеоклип - MONATIK feat. Надя Дорофеева - "Глубоко"
Открытие года - MARUV
Лучший эстрадный хит - NK - "Тримай"
Лучше концертное шоу - The Hardkiss, "Залізна ластівка"
За особые достижения в музыке - "Бумбокс"
Лучший электронный хит - MARUV & BOOSIN с треком Drunk Groove
Лучший хип-хоп-хит - Alina Pash - Bitanga
Лучший менеджмент артиста - лейбл Юрия Никитина mamamusic

Музыкальная премия YUNA вручается ежегодно с 2011 года.

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