Джамала и MONATIK - лучшие, а у MARUV - больше всего наград: Украинская премия YUNA объявила победителей

24 марта, 2019, 08:43

Ежегодная украинская национальная музыкальная премия назвала победителей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт национальной премии.

Церемония награждения состоялась 22 марта в киевском Дворце "Украина".

Лучшим исполнителем стал MONATIK, а лучшей исполнительницей - Джамала. У группы The Hardkiss сразу три награды: их признали лучшей рок-группой, а концерт "Залізна ластівка" стал лучшим шоу года. Еще одну награду The Hardkiss получили за альбом "Залізна ластівка".

С наибольшим количеством наград - скандальная певица MARUV, которая победила в Национальном отборе Евровидения этого года. Три из них получила песня Drunk groove, а сама Анна Корсун стала "открытием года". Уже через несколько недель певица даст свои первые сольные концерты в России.

Полный список победителей премии:

Лучший исполнитель - MONATIK

Лучшая исполнительница - Джамала

Лучшая поп-группа - KAZKA

Лучшая рок-группа - The Hardkiss

Лучшая песня - KAZKA - "Плакала"

Лучшая песня на другом языке - MARUV - Drunk Groove

Лучший дуэт - MARUV & Boosin

Лучший альбом - The Hardkiss - "Залізна ластівка"

Лучший видеоклип - MONATIK feat. Надя Дорофеева - "Глубоко"

Открытие года - MARUV

Лучший эстрадный хит - NK - "Тримай"

Лучше концертное шоу - The Hardkiss, "Залізна ластівка"

За особые достижения в музыке - "Бумбокс"

Лучший электронный хит - MARUV & BOOSIN с треком Drunk Groove

Лучший хип-хоп-хит - Alina Pash - Bitanga

Лучший менеджмент артиста - лейбл Юрия Никитина mamamusic

Музыкальная премия YUNA вручается ежегодно с 2011 года.