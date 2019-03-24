Бри Ларсон будет продавать единорогов в новом фильме от Netflix
24 марта, 2019, 18:30
Новая комедия "Магазин единорогов" стартует 5 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Netflix показал трейлер новой комедии "Магазин единорогов" с Бри Ларсон в главной роли. Она выступила и режиссером ленты.
По сюжету, главная героиня Кит возвращается в дом своих родителей после окончания учебы. Она не знает, что делать дальше в жизни, пока не получит приглашение в таинственный магазин, где продают единорогов. Работа призвана воплотить все детские мечты Кит.
"Магазин единорогов" будет доступен на Netflix с 5 апреля.
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