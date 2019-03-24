Бри Ларсон будет продавать единорогов в новом фильме от Netflix

24 марта, 2019, 18:30

Новая комедия "Магазин единорогов" стартует 5 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Netflix показал трейлер новой комедии "Магазин единорогов" с Бри Ларсон в главной роли. Она выступила и режиссером ленты.

По сюжету, главная героиня Кит возвращается в дом своих родителей после окончания учебы. Она не знает, что делать дальше в жизни, пока не получит приглашение в таинственный магазин, где продают единорогов. Работа призвана воплотить все детские мечты Кит.

"Магазин единорогов" будет доступен на Netflix с 5 апреля.