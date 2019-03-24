Александр Данилюк: "Спільна Справа" достигла поставленных целей

24 марта, 2019, 16:39

За неделю до выборов общественное движение "Спільна Справа" объединяет уже 130 тыс. зарегистрированных сторонников

Кандидат в президенты Украины, Александр Данилюк на своей Facebook странице отчитался, что за неделю до выборов общественное движение "Спільна Справа" объединяет уже 130 тыс. зарегистрированных сторонников.

Более 1,5 тыс. украинцев присоединились к организации за последнюю неделю. И это несмотря на отсутствие политической рекламы и практически полную медийную блокаду.

Данилюк, также сообщил, что "Спільна Справа" имеет тысячи членов избирательных комиссий и наблюдателей по всей Украине. В частности в Киеве, где гражданское движение имеет традиционно высокий уровень поддержки, все территориальные избирательные комиссии будут иметь представителей и наблюдателей от "Спільної Справи". Также сотни волонтеров будут работать в центральном штабе "Спільної Справи" в день выборов.

В свое время Александр Данилюк откровенно признавался, что он не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы, получить нейтральное большинство в парламенте и менее антироссийского президента, чем Порошенко. Именно поэтому "Спільна Справа" будет более активно влиять на политические процессы в стране, пытаясь противодействовать гибридной агрессии, - объяснял Данилюк в интервью Gazeta.UA.

Александр Данилюк - кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, лидер гражданского движения "Спільна Справа", экс-советник министра обороны. С началом русско-украинской войны занимается вопросами национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.