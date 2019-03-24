23 марта на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - пять уничтоженных, один раненый
24 марта, 2019, 09:59
В течение субботы, 23 марта 2019 года, российско-террористические войска трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 24 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта", - отмечают украинские военные.
С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
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