23 марта на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - пять уничтоженных, один раненый

24 марта, 2019, 09:59

В течение субботы, 23 марта 2019 года, российско-террористические войска трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 24 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта", - отмечают украинские военные.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.