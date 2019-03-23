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Звезда "Друзей" намекнула на возможное продолжение культового сериала

Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в американском ситкоме, заинтриговала фанов коротким видео

Кортни Кокс выложила в своем Instagram видео, которое поклонники сериала "Друзья" трактуют, как намек на продолжение проекта, передает Еспресо.TV .

Актриса часто публикует фото и видео, которые содержат отсылки к культовому ситкому. Недавно она выложила видео, в котором подходит к дому, где жили герои сериала, со словами: "Привет всем! Я иду домой".

Видео сопровождала также музыка из "Друзей".

 

The One Where My Rent Went Up $ 12,000 #friends #mollymcnearney #missthosedays

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Такое сообщение большинство фанатов восприняли как намек на перезапуск проекта.

И хотя поклонники и ожидают возвращения любимых персонажей, не все актеры, сыгравшие ключевые роли, с этим согласны. Дженнифер Энистон рассказала в интервью Эллен ДеДженерес, что "девушки относятся к этой идее с энтузиазмом, а вот мальчики настроены скептически". Лиза Кудроу в одном из интервью пошутила, что они вшестером не могут встретиться на обед, поэтому о съемках не может быть и речи.

 

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