Испанские фаны скандировали Зозуле пожелания смерти
23 марта, 2019, 22:55
Во время матча чемпионата Испании фаны "Луго" скандировали в адрес украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули пожелания смерти
Об этом сообщает "Трибуна".
Во время матча 31-го тура второго испанского дивизиона, в котором "Альбасете" разгромил "Луго" 3: 0, фанаты команды соперника скандировали оскорбительные выкрики в адрес украинского форварда Романа Зозули. В частности ультрас скандировали "Zozulia muérete", что можно перевести как "Зозуля, умри".
Напомним, у Романа Зозули существует давний конфликт с испанскими фанами-левыми, которые обвиняют футболиста в неонацизме из-за поддержки украинской армии.
- Напомним, в начале февраля Роман Зозуля получил приглашение от клуба сильнейшего испанского дивизиона - "Хетафе".
- 17 февраля украинский футболист Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в чемпионате Испании.
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