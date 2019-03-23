Испанские фаны скандировали Зозуле пожелания смерти

23 марта, 2019, 22:55

Во время матча чемпионата Испании фаны "Луго" скандировали в адрес украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули пожелания смерти

Об этом сообщает "Трибуна".

Во время матча 31-го тура второго испанского дивизиона, в котором "Альбасете" разгромил "Луго" 3: 0, фанаты команды соперника скандировали оскорбительные выкрики в адрес украинского форварда Романа Зозули. В частности ультрас скандировали "Zozulia muérete", что можно перевести как "Зозуля, умри".

Напомним, у Романа Зозули существует давний конфликт с испанскими фанами-левыми, которые обвиняют футболиста в неонацизме из-за поддержки украинской армии.