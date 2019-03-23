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Вышел тизер фильма "Дедвуд" по мотивам одноименного сериала

HBO показал минутный тизер полнометражной ленты "Дедвуда"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Премьера состоится 31 мая 2019 года. Режиссером выступил Дэниел Минахан, который также работал над оригинальным сериалом.

Действие ленты станет продолжением сюжета третьего, последнего сезона "Дедвуда", который закончился в 2006-м.

В главных ролях снялись звезды оригинального шоу: Йен МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер и др.

HBO объявил о начале съемок полнометражного фильма "Дедвуд" в ноябре 2018 года.

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