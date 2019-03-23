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В свободном доступе появилась запись самого масштабного концерта Onuka

Украинская электро-фолк группа выложила в YouTube полноформатную запись крупнейшего концерта в истории бэнда

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook музыкантов.

Как отмечается в сообщении, группа хотела "поделиться лучшим, что нам удалось сделать сегодня".

В плейлист ONUKA LIVE / KYIV 2018 вошли треки с альбома Mоzaїka и новый материал, оркестр НАОНІ и многотысячный зал киевского клуба Stereo Plaza, кинетическое и лазерное шоу.

В апреле Onuka отправляется в европейский тур, который охватит шесть стран. Впервые Mоzaиka прозвучит в Швеции и Финляндии, а осенью представит обновленную программу с оркестром НАОНІ в Украине.

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