В свободном доступе появилась запись самого масштабного концерта Onuka
23 марта, 2019, 16:00
Украинская электро-фолк группа выложила в YouTube полноформатную запись крупнейшего концерта в истории бэнда
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook музыкантов.
Как отмечается в сообщении, группа хотела "поделиться лучшим, что нам удалось сделать сегодня".
В плейлист ONUKA LIVE / KYIV 2018 вошли треки с альбома Mоzaїka и новый материал, оркестр НАОНІ и многотысячный зал киевского клуба Stereo Plaza, кинетическое и лазерное шоу.
В апреле Onuka отправляется в европейский тур, который охватит шесть стран. Впервые Mоzaиka прозвучит в Швеции и Финляндии, а осенью представит обновленную программу с оркестром НАОНІ в Украине.
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