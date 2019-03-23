В приграничном селе на Луганщине загадочно ушел из жизни священник. Есть версия, что ему грозило ФСБ, чтобы не переходил к ПЦУ

23 марта, 2019, 10:17

Священнику с Луганщины Евгению Хрущу, который покончил с собой в начале марта, могли угрожать из-за решения уйти из церкви Московского патриархата

Об этом на условиях анонимности рассказал один из священников, который тесно общался с погибшим, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Информационный сопротивление .

Иерей Евгений Хрущ, гражданин РФ, был настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского Луганской епархии УПЦ МП в селе Зориковка. В конце февраля 2019 к нему приехал загадочный "паломник" с российского Воронежа.

Основной темой их разговора, по словам источника, стали намерения Хруща перейти к Православной церкви Украины. "Паломник" пытался отговорить священника, на что тот ответил категорическим отказом.

С тех пор и фактически до момента самоубийства, как рассказал аноним, к иерею поступали телефонные звонки с разных номеров с угрозами жизни его и его детей.

"Тогда он собственной тени боялся", - признался друг Хруща.

Кроме того, он вспомнил, что в последние дни жизни священник оговорился, что к нему приезжало лицо, приближенное к работникам воронежского управления ФСБ, и "рекомендовало" отказаться от перехода в ПЦУ.

Неизвестный заявил, что в противном случае против священнослужителя будет возбуждено уголовное дело за государственную измену, а там - экстрадиция и реальный срок, который "можно и не досидеть".

При этом в официальной версии, которой придерживается Луганская епархия УПЦ МП, заявляется, что батюшка Хрущ имел семейные несогласия и ряд финансовых проблем.