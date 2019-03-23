В Одессу прибыл военный корабль НАТО

23 марта, 2019, 17:35

23 марта в порт Одессы зашел корабль военно-морских сил Франции Capricorne

Об этом сообщает УНИАН .

Корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne - пришвартовался утром у причала №16 морского вокзала Одесского порта. Визит корабля осуществляется в рамках сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. В Одессе корабль пробудет до 26 марта.

В составе экипажа Capricorne - 49 человек, среди которых пять офицеров. Capricorne оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. На борту также установлено артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета. Корабль имеет радиолокационную станцию и гидроакустическую систему DUBM-21B.