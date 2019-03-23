В Одессе загорелось одно из зданий Юракадемии
23 марта, 2019, 07:45
Вечером в пятницу, 22 марта 2019 года, произошел пожар в Межрейсовой базе моряков, переданной Одесской национальной юридической академии
Полиция задержала двух бездомных, из, вероятно, и произошло возгорание, передает Еспресо.TV со ссылкой на издание Думская.net .
Для тушения пожара было задействовано четыре команды спасателей. Пострадавших и погибших нет.
"Данное здание было принято на баланс университета одновременно с полуразрушенным домом общежития, благодаря капитальной реконструкции и благоустройству прилегающей территории превратился в современный кампус. Однако, здание клуба ремонту не подлежит, поэтому мы обращались в Министерство образования и науки Украины с тем, чтобы его списали ", - пояснил ректор академии Виктор Загородний.
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