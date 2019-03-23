//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе загорелось одно из зданий Юракадемии

Вечером в пятницу, 22 марта 2019 года, произошел пожар в Межрейсовой базе моряков, переданной Одесской национальной юридической академии

Полиция задержала двух бездомных, из, вероятно, и произошло возгорание, передает Еспресо.TV со ссылкой на издание Думская.net .

Для тушения пожара было задействовано четыре команды спасателей. Пострадавших и погибших нет.

"Данное здание было принято на баланс университета одновременно с полуразрушенным домом общежития, благодаря капитальной реконструкции и благоустройству прилегающей территории превратился в современный кампус. Однако, здание клуба ремонту не подлежит, поэтому мы обращались в Министерство образования и науки Украины с тем, чтобы его списали ", - пояснил ректор академии Виктор Загородний.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать