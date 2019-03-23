В городах Казахстана задержали десятки людей, несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан
23 марта, 2019, 07:54
22 марта в Астане и Щимкенти имели место задержанния на акции против переименования столицы Казахстана, города Астана, в честь Нурсултана Назарабаева, который непрерывно руководил этой страной 29 лет 8 месяцев и 26 дней
Первые задержания имели место 21 марта во Астане и продолжились там 22-го, в частности, вблизи торгового центра "Шпагат".
Также кахастанська служба Радио Свобода передает о примерно десяти человек, схваченных полицией без каких-либо законных оснований в районе пересечения улиц Гоголя и Панфилова в Алматы.
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Также четырех человек задержали у дендропарка в Шымкенте.
По данным телеканала Настоящее время , только в Астане и Алматы задержали 30 человек. Среди них - корреспондентку канала Светалана Глушкову.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии «Нур Отан».
- 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны , а дочь Назарбаева Дарига стала спикером верхней палаты парламента страны.
- 20 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан.
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