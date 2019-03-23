В городах Казахстана задержали десятки людей, несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан

23 марта, 2019, 07:54

22 марта в Астане и Щимкенти имели место задержанния на акции против переименования столицы Казахстана, города Астана, в честь Нурсултана Назарабаева, который непрерывно руководил этой страной 29 лет 8 месяцев и 26 дней

Первые задержания имели место 21 марта во Астане и продолжились там 22-го, в частности, вблизи торгового центра "Шпагат".

Также кахастанська служба Радио Свобода передает о примерно десяти человек, схваченных полицией без каких-либо законных оснований в районе пересечения улиц Гоголя и Панфилова в Алматы.

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Также четырех человек задержали у дендропарка в Шымкенте.

По данным телеканала Настоящее время , только в Астане и Алматы задержали 30 человек. Среди них - корреспондентку канала Светалана Глушкову.