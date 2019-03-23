В центре Киева перекрыли движение и стянули силовиков
23 марта, 2019, 12:37
В центре Киева из-акции "Нацкорпуса" против коррупции в "Укроборонпроме" перекрыли движение и стянули усиленные подразделения правоохранителей
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что сегодня в Киеве состоится акция, участие в которой, по словам организаторов, примет 10 тыс. человек.
Как и в прошлую субботу, акция носит мирный и беспартийный характер, отмечают организаторы.
В связи с этим движение транспорта в центре столицы ограничено. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения.
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