В центре Киева перекрыли движение и стянули силовиков

23 марта, 2019, 12:37

В центре Киева из-акции "Нацкорпуса" против коррупции в "Укроборонпроме" перекрыли движение и стянули усиленные подразделения правоохранителей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что сегодня в Киеве состоится акция, участие в которой, по словам организаторов, примет 10 тыс. человек.

Как и в прошлую субботу, акция носит мирный и беспартийный характер, отмечают организаторы.

В связи с этим движение транспорта в центре столицы ограничено. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения.