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В Болгарии министр ушла в отставку из-за скандала с квартирой


фото: ukrinform.ua
Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала в отставку из-за обвинения в покупке в Софии квартиры по заниженной цене

Об этом сообщает "Укринформ".

Министр юстиции Болгарии, экс-спикер парламента и бывший кандидат в президенты Цецка Цачева подала прошение об отставке. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре правящей политической партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии).

Отставка обусловлена скандалом, разразившимся в СМИ вокруг приобретения министром квартиры по цене ниже рыночной в одном из престижных столичных жилых комплексов.

Ранее по аналогичным причинам ушли в отставку еще три министра правительства под руководством Бойко Борисова. Сам премьер-министр заявил, что он внимательно изучит вопрос приобретения несколькими чиновниками квартир в Софии по ценам ниже рыночных.

 

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