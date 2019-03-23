В Болгарии министр ушла в отставку из-за скандала с квартирой

23 марта, 2019, 19:58

Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева подала в отставку из-за обвинения в покупке в Софии квартиры по заниженной цене

Об этом сообщает "Укринформ".

Министр юстиции Болгарии, экс-спикер парламента и бывший кандидат в президенты Цецка Цачева подала прошение об отставке. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре правящей политической партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии).

Отставка обусловлена скандалом, разразившимся в СМИ вокруг приобретения министром квартиры по цене ниже рыночной в одном из престижных столичных жилых комплексов.

Ранее по аналогичным причинам ушли в отставку еще три министра правительства под руководством Бойко Борисова. Сам премьер-министр заявил, что он внимательно изучит вопрос приобретения несколькими чиновниками квартир в Софии по ценам ниже рыночных.