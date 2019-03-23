В 12:00 возмущенные коррупцией в "Укроборонпроме" снова встречаются на Майдане

23 марта, 2019, 11:25

Сегодня, 23 марта 2019 года, состоится очередная протестная акция оппозиционной политической партии "Национальный корпус" и связанной с ней общественной организации "Национальные дружины" на Майдане Независимости в Киеве

Об этом накануне сообщила пресс-служба "Нацкорпуса" со ссылкой на заявление нардепа Андрея Белецкого, передает Еспресо.TV .

"Мы должны выйти, потому что с нами выйдут десятки матерей погибших солдат. Выйти ради них, ради всех, кто сейчас на фронте, выйти чтобы доказать: неприкосновенных нет и не будет. Знайте: скоро мы доберемся до каждого из вас!" - отметил политик.

По его словам, власть избрала тактику "ждать в своих роскошных виллах, кабинетах, клубах".

"Ждать, пока мы видохнемся. Показать" быдлу ", что все будет так, как они захотят, что" свои мародеры "для нас неприкасаемые", - добавил депутат.

Как и в прошлые субботу акция носит мирный и беспартийный характер, отмечают организаторы.

Разрешается использовать только государственную и национальную символику.