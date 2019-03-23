В 12:00 возмущенные коррупцией в "Укроборонпроме" снова встречаются на Майдане
Об этом накануне сообщила пресс-служба "Нацкорпуса" со ссылкой на заявление нардепа Андрея Белецкого, передает Еспресо.TV .
"Мы должны выйти, потому что с нами выйдут десятки матерей погибших солдат. Выйти ради них, ради всех, кто сейчас на фронте, выйти чтобы доказать: неприкосновенных нет и не будет. Знайте: скоро мы доберемся до каждого из вас!" - отметил политик.
По его словам, власть избрала тактику "ждать в своих роскошных виллах, кабинетах, клубах".
"Ждать, пока мы видохнемся. Показать" быдлу ", что все будет так, как они захотят, что" свои мародеры "для нас неприкасаемые", - добавил депутат.
Как и в прошлые субботу акция носит мирный и беспартийный характер, отмечают организаторы.
Разрешается использовать только государственную и национальную символику.
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