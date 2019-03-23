Стало известно, сколько тысяч избирателей хотят изменить место голосования

23 марта, 2019, 11:49

Граждане, которые 31 марта на выборах президента Украины хотят проголосовать не по месту постоянной регистрации, имеют еще несколько дней. Временно изменить место голосования можно до 25 марта

Из-за этого во многих крупных городах Украины, прежде всего тех, где проживают беженцы из Донбасса и Крыма, в отделах ведения Государственного реестра избирателей образовались огромные очереди, передает Укринформ .

"Уже с 1 марта работаем без выходных. Возвращаемся вечером домой - падаем от усталости - ежедневно обслуживаем сотни посетителей", - говорит руководитель отдела ведения Государственного реестра избирателей Суворовской райадминистрации Елена Алексашкина.

По ее словам, более 80% людей, обращающихся с заявлениями в отдел, это внутренне перемещенные лица из Донбасса, желающих проголосовать в Одессе. Сколько всего граждан обратились, еще не подсчитывали. Абсолютное большинство заявлений, подкрепленных документами, удовлетворяют, отказов - менее 1%.

Такая же ситуация в Днепре, Запорожье, Киеве и областных центрах Западной Украины.

Как отмечаетсяся, именно переселенцы с востока, по данным Государственного реестра избирателей, составляют большинство среди желающих сменить место голосования. Соответствующие заявления состоянию на 22 марта подали 44 997 человек, зарегистрированных в Донецкой области, и 21 787 - в Луганской.