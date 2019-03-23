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Стало известно, сколько тысяч избирателей хотят изменить место голосования

Граждане, которые 31 марта на выборах президента Украины хотят проголосовать не по месту постоянной регистрации, имеют еще несколько дней. Временно изменить место голосования можно до 25 марта

Из-за этого во многих крупных городах Украины, прежде всего тех, где проживают беженцы из Донбасса и Крыма, в отделах ведения Государственного реестра избирателей образовались огромные очереди, передает Укринформ .

"Уже с 1 марта работаем без выходных. Возвращаемся вечером домой - падаем от усталости - ежедневно обслуживаем сотни посетителей", - говорит руководитель отдела ведения Государственного реестра избирателей Суворовской райадминистрации Елена Алексашкина.

По ее словам, более 80% людей, обращающихся с заявлениями в отдел, это внутренне перемещенные лица из Донбасса, желающих проголосовать в Одессе. Сколько всего граждан обратились, еще не подсчитывали. Абсолютное большинство заявлений, подкрепленных документами, удовлетворяют, отказов - менее 1%.

Такая же ситуация в Днепре, Запорожье, Киеве и областных центрах Западной Украины.

Как отмечаетсяся, именно переселенцы с востока, по данным Государственного реестра избирателей, составляют большинство среди желающих сменить место голосования. Соответствующие заявления состоянию на 22 марта подали 44 997 человек, зарегистрированных в Донецкой области, и 21 787 - в Луганской.

 

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