Спойлер 8-го сезона "Игры престолов": В сеть попали подробности первой серии
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Express.co.uk.
За три недели до старта финального сезона "Игры престолов" пользователь Reddit под ником Hang_the_dj2 обнародовал перевод первой серии 8-го сезона от пользователя Frikidoctor, который утверждает, что смотрел полностью этот эпизод.
Детальное описание серии был опубликован в сообществе Reddit "Freefolk".
Сюжетные детали, описанные на Reddit, не подтверждены. Неизвестно, как Frikidoctor смог посмотреть первую серию, но обнародования информации вызвало немало споров среди фанатов сериала.
Как рассказал Hang_the_dj2, фанат начинает свое описание с объяснения тех деталей, которые уже появлялись в трейлере, обнародованном ранее НПО. Далее подробно описывает весь эпизод.
Еспресо.TV не будет делиться с читателями подробностями, чтобы не портить впечатление от сериала.
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После шокирующего утечки подробностей 7-го сезона НПО серьезно занялась вопросом информационной безопасности и приняла ряд мер, чтобы предупредить большие "сливы".
"Слив" 7-го сезона принес существенные убытки телевизионной компании. Накануне премьеры текстовое описание всех серий попало в сеть, а 4-й и 6-й эпизоды вообще были доступны для загрузки на торрентах.
НПО объединилась с Amazon, Netflix, Twentieth Century Fox и создала антипиратский альянс. Коалиция пристально следит за потенциальными нарушениями авторских прав. Сейчас альянс насчитывает около 30 компаний-участников, которые стремятся защитить свои объекты авторского права и, соответственно, свои деньги.
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