Спойлер 8-го сезона "Игры престолов": В сеть попали подробности первой серии

23 марта, 2019, 14:48

Пользователь Reddit утверждает, что посмотрел первый эпизод последнего сезона фантастического сериала

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Express.co.uk.

За три недели до старта финального сезона "Игры престолов" пользователь Reddit под ником Hang_the_dj2 обнародовал перевод первой серии 8-го сезона от пользователя Frikidoctor, который утверждает, что смотрел полностью этот эпизод.

Детальное описание серии был опубликован в сообществе Reddit "Freefolk".

Сюжетные детали, описанные на Reddit, не подтверждены. Неизвестно, как Frikidoctor смог посмотреть первую серию, но обнародования информации вызвало немало споров среди фанатов сериала.

Как рассказал Hang_the_dj2, фанат начинает свое описание с объяснения тех деталей, которые уже появлялись в трейлере, обнародованном ранее НПО. Далее подробно описывает весь эпизод.

Еспресо.TV не будет делиться с читателями подробностями, чтобы не портить впечатление от сериала.

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После шокирующего утечки подробностей 7-го сезона НПО серьезно занялась вопросом информационной безопасности и приняла ряд мер, чтобы предупредить большие "сливы".

"Слив" 7-го сезона принес существенные убытки телевизионной компании. Накануне премьеры текстовое описание всех серий попало в сеть, а 4-й и 6-й эпизоды вообще были доступны для загрузки на торрентах.

НПО объединилась с Amazon, Netflix, Twentieth Century Fox и создала антипиратский альянс. Коалиция пристально следит за потенциальными нарушениями авторских прав. Сейчас альянс насчитывает около 30 компаний-участников, которые стремятся защитить свои объекты авторского права и, соответственно, свои деньги.