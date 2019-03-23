Rammstein представили промо-фото в альбом, который выйдет этой весной

23 марта, 2019, 08:21

Немецкая рок-группа показал первое фото, созданное для будущего альбома, который станет первой пластинкой музыкантов после 10-летнего перерыва

Фотографией Rammstein поделились на официальной странице группы в Facebook, передает Еспресо.TV .

На черно-белом снимке присутствуют все участники группы: Тилль Линдеманн, Рихард Круспе, Кристиан Лоренц, Пауль Ландерс, Кристоф Шнайдер, Оливер Ридель.

Релиз нового альбома состоится весной 2019 года. Музыканты представят его накануне большого европейского тура, старт которого запланирован на 27 мая.

Седьмой лонгплей станет первой студийной работой команды после Liebe ist für alle da, который вышел в 2009 году. Запись следующей пластинки завершилась еще в ноябре прошлого года.

Сейчас группа работает над созданием музыкальных клипов.